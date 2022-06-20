Мэру Екатеринбурга предложили внедрить программу инспектирования ям на дорогах

20 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
ремонт дорог (2019) | Фото:Накануне.RU

Мэру Екатеринбурга предложили внедрить программу инспектирования ям на дорогах

Глава уральской столицы Алексей Орлов в очередном номере газеты "Вечерний Екатеринбург" по традиции ответил на вопросы жителей, касающиеся различных сфер жизни города.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, один из горожан предложил Орлову внедрить программу инспектирования ям на дорогах. Планируется, что это повлияет на уменьшение количества ДТП.

В ответ Алексей Орлов подчеркнул, что данная работа уже ведется в городе на системной основе.

"Администрации районов, муниципальные учреждения и квартальные ежедневно организуют объезды и обходы административных территорий, фиксируют недостатки улично-дорожной сети, в том числе, и дефекты дорожного покрытия, с последующим принятием мер к их устранению", - заявил мэр.

Также он отметил, что информацию о недостатках на улицах и дорогах, в том числе ямах, можно сообщать диспетчеру ЕДДС по телефону: 304-12-12.

Напомним, что этим летом дорожники отремонтируют одну из старейших улиц Екатеринбурга.

Теги: дороги, ямы, Орлов, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети