Мэру Екатеринбурга предложили внедрить программу инспектирования ям на дорогах

Глава уральской столицы Алексей Орлов в очередном номере газеты "Вечерний Екатеринбург" по традиции ответил на вопросы жителей, касающиеся различных сфер жизни города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, один из горожан предложил Орлову внедрить программу инспектирования ям на дорогах. Планируется, что это повлияет на уменьшение количества ДТП.

В ответ Алексей Орлов подчеркнул, что данная работа уже ведется в городе на системной основе.

"Администрации районов, муниципальные учреждения и квартальные ежедневно организуют объезды и обходы административных территорий, фиксируют недостатки улично-дорожной сети, в том числе, и дефекты дорожного покрытия, с последующим принятием мер к их устранению", - заявил мэр.

Также он отметил, что информацию о недостатках на улицах и дорогах, в том числе ямах, можно сообщать диспетчеру ЕДДС по телефону: 304-12-12.

Напомним, что этим летом дорожники отремонтируют одну из старейших улиц Екатеринбурга.