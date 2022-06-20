20 Июня 2022
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Экономика В России
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

У сенаторов и регионов возникли сомнения на счет роста пропускной способности Восточного полигона РЖД

В Совете Федерации усомнились в реальности планов РЖД по расширению пропускной способности. Причем вопросы есть со всех сторон: у регионов, производителей подвижного состава, энергетиков, угольных компаний и т.д. Свою лепту вносит и санкционное давление, и отсутствие импортозамещения.

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил на совещании, посвященном теме Восточного полигона, что монополист и сам признает, что по итогам пяти месяцев перевозки меньше, чем в прошлом году – непонятно, как масштабные планы будут реализовываться с учетом этого факта.

Сенатор от Кузбасса Алексей Синицын добавил: "РЖД, конечно, коммерческая компания, но это Российское акционерное общество, и действовать оно должно в интересах России, а когда приоритет отдается только перевозке контейнеров выгодной – это действия в интересах Китая и Европы".

 Заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров заверил, что "в этом году все объекты первого этапа расширения Восточного полигона будут закончены". На эти цели в текущем году выделено 30 млрд руб. Также в 2022 году планируется запустить восемь объектов второго этапа. В ткущем году пропускная способность Восточного полигона должна составит 158 млн тонн.

Задача на 2023 год более амбициозная – уже 173 млн тонн и более 80 объектов к сдаче, а также 35 объектов энергетики.

У энергетиков, которые также намерены сдавать объекты в срок, остается нерешенным вопрос компенсации расходов собственных средств энергетических компаний, на которые сейчас идет строительство.

"Работы ведутся за счет собственных средств энергетических компаний. Механизм компенсации средств не определен, в том числе речь о частных компаниях. Тарифы пока не растут, хотя мы просили ряд субъектов проиндексировать тарифы в рамках пределов, установленных ФАС, но пока регионы на это не прошли", - сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Теги: ржд, восточный полигон, дальний восток



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