На рекультивированной челябинской свалке высадят декоративные растения

В Челябинске высадят декоративные растения на бывшей городской свалке. Мискантусы займут площадь около 240 квадратных метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Эти растения нетребовательны, обладают высокой скоростью роста и хорошей адаптивностью к окружающей среде. Они могут извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их.

Если эксперимент будет удачным, этот опыт может быть тиражирован при восстановлении и возвращении в хозяйственную деятельность загрязненных территорий мегаполиса.