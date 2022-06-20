Уральский депутат подал в суд на 75-летнего пенсионера за оскорбительный комментарий в интернете

Бизнесмен и председатель думы Махнево Сахават Алышов подал в суд на 75-летнего свердловчанина Александра Немчинова, якобы оскорбившего его в интернете. Соответствующий иск содержится в картотеке Алапаевского городского суда Свердловской области.

Речь идет о комментарии под одной из публикаций в СМИ, где пенсионер назвал депутата "олигархом" и другими нелицеприятными словами. Комментарий якобы увидел сам депутат, который оказался несогласен с такой оценкой его работы и направил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Первое судебное заседание запланировано на 30 июня и будет рассматриваться единолично судьей.