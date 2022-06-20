20 Июня 2022
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Политика За рубежом
германия мюнхен (2007) | Фото: Накануне.ru

СМИ: В Мюнхене из-за санкций конфисковали недвижимость депутата Госдумы и его жены

Прокуратура Мюнхена распорядилась конфисковать принадлежащую якобы депутату Госдумы и его супруге недвижимость в ФРГ из-за санкций Евросоюза. Подобный случай произошел впервые в Германии, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По ее данным, речь идет о члене КПРФ, который находится в ограничительных списках ЕС с 23 февраля. Имя парламентария не называется.

Издание отмечает, что депутату Госдумы и его супруге принадлежат три квартиры в Мюнхене. Утверждается, что после введения санкций пара получила в общей сложности €10 тыс. от сдачи недвижимости в аренду, сообщает ТАСС.

В апреле сообщалось, что Европол совместно с силовыми структурами государств-членов ЕС начал операцию "Оскар", в ходе которой предполагается искать и арестовывать активы российских граждан и компаний, находящихся под санкциями.

Также в рамках операции европейские силовики собираются расследовать случаи обхода санкций.

Теги: недвижимость, конфискация, депутат госдумы



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