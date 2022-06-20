В Перми ребенка госпитализировали после удара копытом пони

Двухлетний ребенок был госпитализирован после удара копытом пони в парке им. Горького проводят проверку. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на очевидцев и мать пострадавшего ребенка.

По ее словам ребенка сажали на пони, в это время подошел сопровождающий со второй лошадью, подошедший пони копытами начал пинать ту, на которую усаживали ребенка. Лошади ударили и ребенка и его мать. После инцидента сотрудники продолжили катать других детей. Женщина заявила, что помощь ей не предложили, а представитель парка появился уже после инцидента.

В министерстве здравоохранения подтвердили Накануне.RU информацию о травме малолетнего. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в субботу. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение.

В администрации парка им. Горького сообщили, что по инциденту проводится проверка.