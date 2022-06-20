20 Июня 2022
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задержание заместителя гендиректора СУГРЭС-2, взятка (2019) | Фото: Управление МВД России по ХМАО

ТАСС: Депутата гордумы Алапаевска задержали по делу о вымогательстве

Депутата городской думы Алапаевска и замглавы "Дирекции единого заказчика" Андрея Дедюхина задержали за вымогательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, депутата уличили во взятке прямо во время ее получения от технического директора компании "Техсервис" Колмакова.

Вымогал деньги Дедюхин якобы за решение вопроса о снижении суммы иска, поданного к компании. В нем требовалось взыскать неустойку с ООО "Техсервис" за нарушение сроков исполнения муниципального контракта по строительству магистральной сети водопровода. Стоимость контракта достигала почти 15 млн рублей.

Задержали депутата сотрудники ФСБ в Алапаевске. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Дедюхину также уже предъявили обвинение.

Теги: Дедюхин, Алапаевск, вымогательство, депутат



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