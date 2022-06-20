20 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Челябинске подростка подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков

В Челябинской области 16-летнего местного жителя подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, он незаконно приобрел с целью дальнейшего сбыта наркотическое средство. 16 июня при размещении наркотиков в тайниках около одного из домов Челябинска подросток был задержан сотрудниками полиции.

У него было изъято 11 свертков с наркотическим средством.

Подростку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Теги: подросток, наркотики, СК,



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