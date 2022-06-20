Спутники США снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара

За неделю до удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" американские коммерческие спутники снимали этот район Черного моря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил об ударе украинской армии по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

На трех вышках во время украинского удара находились в общей сложности 109 человек, 21 уже эвакуирован, уточнил Аксенов в эфире "России 24".

По его словам, самый сильный удар пришелся по первой вышке, там находилось 12 человек, из них пятеро ранены, продолжаются поиски остальных. Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди ранее сообщила, что судьба семи человек выясняется, идут поиски.

Ковитиди уточнила, что удар был нанесен по платформам на месторождении в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на всех трех пострадавших платформах остановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.