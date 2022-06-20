20 Июня 2022
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Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Проблему с калининградским транзитом через Литву можно решить поправкой в санкционные пакеты ЕС – глава региона

Пока власти выясняют причины и законность запрета на транзит через Литву железной дорогой в Калининград ряда товаров, регион планирует наладить поставки морем. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, новые суда для товарного транзита выйдут на линию Усть-Луга-Балтийск в течение недели, передает РИА Новости.

Глава региона также отметил, что Литва при желании быстро может решить проблему. "Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС", - отметил Алиханов.

Напомним, ранее в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в РФ Виргиния Умбрасене для объяснений по поводу товарной блокады российского региона.

Теги: антон алиханов, калининград, транзит, литва, санкции



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