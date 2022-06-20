После удара по платформам "Черноморнефтегаза" пропали семь человек

У двоих пострадавших после удара по платформам "Черноморнефтегаза" сильные ожоги. Еще у одного человека - тяжелое осколочное ранение, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, судьба семи человек выясняется, идут поиски.

Ковитиди уточнила, что удар был нанесен по платформам на месторождении в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на всех трех пострадавших платформах остановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.

По словам сенатора, если бы на платформах не сбросили вовремя газ, украинский удар вызвал бы взрыв газохранилища, который бы затронул Одессу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил об ударе украинской армии по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

Спасены пять человек, трое из них ранены, всего на платформах было 12 человек. По словам Аксенова, Минобороны проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации.