Французские коммунисты призвали премьера уйти в отставку: правительство утратило легитимность

Французские коммунисты по итогам парламентских выборов призвали премьер-министра Элизабет Борн уйти в отставку, так как правительство утратило легитимность. Притом что Борн заняла свой пост всего месяц назад. Об этом пишет политолог Дарья Платонова.

Коммунисты заявили, что будут голосовать за ее отставку и подготовят данное предложение.

"Правительство в том виде, в котором оно было создано, больше не функционирует. У него больше нет политической легитимности для управления", - сказал депутат-коммунист Андре Шассен.

"Очень серьезная политическая турбулентность во Франции! Историческая (по крайней мере, за историю Пятой республики)", - написала Платонова.

Напомним, партия президента Эммануэля Макрона потеряла законодательное большинство в парламенте, а левые и правые, напротив, нарастили свои позиции. И теперь президентской партии придется вступать с кем-то в коалицию. Такая ситуация во Франции впервые со времен Франсуа Миттерана в 1980-х годах. Американское издание Politico считает результаты катастрофичными для Макрона.

Накануне Борн неслучайно назвала результаты выборов опасными для страны.

Партия Марин Ле Пен получила 89 мест вместо 9, увеличив свое представительство в 10 раз, чего у ее партии не было никогда.

"Эта группа будет на сегодняшний день самой большой в истории нашей политической семьи. Это доверие обязывает нас, мы достигли наших целей: сделать Макрона президентом меньшинства, без контроля над властью", - сказал она.

Лидер левых Жан-Люк Меланшон назвал итоги выборов провалом для Макрона, которого он отнес к "морально несостоятельным людям", преподающего всем уроки.

"Очень тяжелое поражение для главы государства и потенциально неуправляемая страна", - пишет Le Figaro.