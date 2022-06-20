В Москве машина такси сбила на переходе трёх пешеходов

Автомобиль такси проехал на красный сигнал светофора и сбил трёх пешеходов на переходе на Боровском шоссе в Москве.

"На Боровском шоссе водитель такси проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным, пострадали три человека", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Состояние пострадавших и причины ДТП устанавливаются.