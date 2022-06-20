Кудрин и Силуанов о расходовании ФНБ: "Да, это фактическая эмиссия, но правительство имеет на это право"

В Госдуме сегодня поспорили о том, является ли расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) необеспеченной эмиссией рубля Центральным банком России.

Ряд членов комитета ГД по бюджету и налогам выразили недоумение по поводу необходимости внутренних заимствований (на 1,7 трлн руб. в 2021 году) при профицитном бюджете и приличном размере ФНБ,

Глава Минфина Антон Силуанов, представивший в Госдуме отчет об исполнении бюджета в 2021 году, заявил, что в прошлом году в ФНБ были направлены 3 трлн руб. "Часть этих средств стали золотовалютным резервом, их судьбу вы знаете (речь о заблокированных санкциями валютных резервах РФ – прим. ред.). Часть пойдет в этом году на финансирование расходов", - сообщил министр.

Силуанов указал на то, что в этом году средства ФНБ будут активно расходоваться, поскольку год выдался "плохой": "В этом году мы не вышли на рынки заимствования, используем исключительно средства остатков бюджета или ФНБ для финансирования расходов. ФНБ предоставляется ЦБ в рублях, нам валюта не нужна. И те ресурсы, которые были накоплены, в этом году будут активно использоваться. В текущей непростой ситуации сбережения ФНБ активно задействуются".

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин не согласился с тем, что использование рублевой части ФНБ – это эмиссия Банком России национальной валюты.

"Использование ФНБ – это не эмиссия в счет замороженных, мифических денег. Замороженные деньги не используются, они не могут быть выданы в рублях. Незамороженные средства – это да, фактическая эмиссия, но правительство имеет на это право, потому что оно сначала положило туда деньги, а потом берет. А не то, что правительство приказало ЦБ просто выпустить деньги", - пояснил свою позицию Кудрин.

Он добавил, что обычно ЦБ в ответ на эмиссию или увеличивает ставку, или уменьшает выдачу кредитов банкам, "в этом смысле эмиссия контролируема Центральным банком".

"Раньше, когда золотовалютные резервы были активны, мы использовали средства ФНБ так: ЦБ продавал валюту на рынке, давая нам рубли. Сейчас другая ситуация. Сегодня это прямое эмиссионное финансирование. Но логика бюджетных правил такова, что в благоприятные годы идет стерилизация рубля, а в плохие годы – эмиссия рубля. В целом ситуация выравнивается", - добавил Силуанов.