Свыше 4000 замечаний. Екатеринбуржцы выступили против застройки "Цыганского поселка"

Екатеринбуржцы выступили против застройки так называемого "Цыганского поселка" на ВИЗе, выдав на общественных обсуждениях мэрии около 4,2 тыс. замечаний по проекту.

В обсуждениях приняли участие 213 человек, 111 из которых просили и требовали отклонить проект, предусматривающий реновацию частного сектора в границах улиц Краснокамской, Коперника, Репина и проектируемой улицы Отрадной. 105 заявили, что перед утверждением проекта необходимо провести анализ соблюдения нормативов силами узких специалистов, в том числе привлечь Росавиацию и Санавиацию.

Многих беспокоит строительство высотных зданий недалеко от аэропорта "Уктус". Напомним, что речь идет о высотках от 6 до 34 этажей, а также огромной высотки в 51 этаж, что уступает небоскребу "Высоцкий" всего в три этажа. К этому замечанию присоединились и сообщения о малом числе парковок, детских садов и школ, мест для прогулок и прочих деталях неразвитой инфраструктуры.

Подсчитав все замечания и предложения, исключая повторяющиеся, администрация Екатеринбурга пообещала учесть только 13 из получившихся 68. В их число входят как просьбы отклонить проект застройки, так и перестать называть частный сектор "Цыганским поселком".

Напомним, что завершить все строительные работы планируется в 8 очередей до 2035 года. За это время на территории частного сектора должны вырасти почти 600 тыс. кв.м. жилья. В ЖК с изолированными дворами планируется разместить 19,7 тыс. человек.