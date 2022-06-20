20 Июня 2022
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Цыганский поселок, план застройки, проект (2017) | Фото: официальная документация проекта

Свыше 4000 замечаний. Екатеринбуржцы выступили против застройки "Цыганского поселка"

Екатеринбуржцы выступили против застройки так называемого "Цыганского поселка" на ВИЗе, выдав на общественных обсуждениях мэрии около 4,2 тыс. замечаний по проекту.

В обсуждениях приняли участие 213 человек, 111 из которых просили и требовали отклонить проект, предусматривающий реновацию частного сектора в границах улиц Краснокамской, Коперника, Репина и проектируемой улицы Отрадной. 105 заявили, что перед утверждением проекта необходимо провести анализ соблюдения нормативов силами узких специалистов, в том числе привлечь Росавиацию и Санавиацию.

Многих беспокоит строительство высотных зданий недалеко от аэропорта "Уктус". Напомним, что речь идет о высотках от 6 до 34 этажей, а также огромной высотки в 51 этаж, что уступает небоскребу "Высоцкий" всего в три этажа. К этому замечанию присоединились и сообщения о малом числе парковок, детских садов и школ, мест для прогулок и прочих деталях неразвитой инфраструктуры.

Подсчитав все замечания и предложения, исключая повторяющиеся, администрация Екатеринбурга пообещала учесть только 13 из получившихся 68. В их число входят как просьбы отклонить проект застройки, так и перестать называть частный сектор "Цыганским поселком".

Напомним, что завершить все строительные работы планируется в 8 очередей до 2035 года. За это время на территории частного сектора должны вырасти почти 600 тыс. кв.м. жилья. В ЖК с изолированными дворами планируется разместить 19,7 тыс. человек.

Теги: цыганский поселок, Екатеринбург, застройка, общественные обсуждения



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