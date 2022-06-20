По многим госпрограммам в 2021 году завершились сроки импортозамещения – комитет ГД по бюджету

В Госдуме сегодня возмутились ситуацией с отчетом об импортозамещении в докладах правительства и Счетной палаты за 2021 год – его просто нет. А между тем, в прошлом году по ряду госпрограмм закончились сроки реализации импортозамещения, отметил сегодня на заседании комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"). Проблему подняли на заседании комитета, где рассматривался отчет правительства об исполнении бюджета за 2021 год.

"В 2021 году по многим программам завершались сроки импортозамещения. Отчета по этой теме нет ни у правительства, ни у Счетной палаты. Вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании по утверждению отчета правительства. Проблема импортозамещения строит в полный рост", - анонсировал Макаров.