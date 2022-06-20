У Счетной палаты и правительства "немного разошлись" взгляды на исполнение бюджета за 2021 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2021 год. В этом году отчет был представлен на три месяца раньше обычного – чтобы кабмин мог начать работу над новым бюджетом с учетом выявленных недостатков и ошибок. В комитете один депутат воздержался по вопросу утверждения отчета, один высказался против.

Об основных параметрах исполнения бюджета доложил министр финансов России Антон Силуанов.

- ВВП – 4,7%, восстановление экономики происходило динамичнее, чем в ряде стран, в том числе стран G20. Росли капиталовложения, рост инвестиций в основной капитал составил 7,7%, рынок труда вернулся к доковидным показателям, к концу года безработица составляла 4,3%. Оборот розничной торговли составил плюс 7,8% и достиг доковидных показателей. Все эти достижения стали возможны через бюджетный импульс.

- Но мы видели и рост цен в 8,4%.

- 25,3 трлн руб. - рост доходов бюджета. Он сложился за счет ненефтяных доходов, роста налоговых доходов. Были и разовые доходы, например, возмещение ущерба природе "Норникелем". Был и рост нефтегазовых доходов.

- 4,1 трлн руб. – перераспределение в 2021 году через резервный фонд правительства. Эти средства были потрачены на профилактику коронавируса, пошли на резерв на следующие года, индексацию пенсий и других выплат, а также рост расходов на реализацию наццелей.

- Исполнение бюджета по расходам – 97% от росписи. Это лучший показатель за пять последних лет. Остатки – 645 млрд руб. В 2020-м году остаток был более триллиона рублей, за что была справедливая критика. Мы в еженедельном порядке отслеживали исполнение, вызывая представителей ведомств, которые плохо справлялись с исполнением.

- Год был успешным для исполнения региональных бюджетов, на 26% выросли доходы, также выросли и расходы. Был обеспечен максимальный профицит бюджетов регионов. Также снизился до 21% от собственных доходов долг регионов – благодаря замещению коммерческих кредитов.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что аудиторы признают исполнение бюджета удовлетворительным. Хотя по ряду положений мнения Счетной палаты и правительства расходятся.

- 675,5 млрд руб. – выявлены нарушения в исполнении бюджета. Большая часть нарушений устранена в ходе проверок.

- В 2021 году был неплохой восстановительный рост, которому способствовали внутренние и внешние условия, росли цены на нефть, росли реальные доходы населения.

- Инфляция в 8,4% является существенным ростом, и эта тенденция сохранилась. Реально располагаемые расходы населения выросли на 3%.

- Правительству разрешили расходовать средства ФНБ, также выросли и расходы бюджета.

- Расходы бюджета составили более 24 трлн руб. и выросли по сравнению с 2020 годом.

- Неисполнение бюджета принципиально не снизилось, снижение было за счет расходов резервного фонда правительства.

- У нас, конечно, оценка исполнения госпрограмм немного отличается от того, как оценивает само себя правительство.

- Сдано только 63% объектов, запланированных к сдаче в этом году. Строительство 19 объектов приостановлено. Главная причина задержек – отсутствие согласованной проектно-сметной документации.

- Приватизация совсем сократилась, за 2021 год она составила всего 5,3 млрд руб.

- Объем ФНБ на 1 января 2022 года составлял 13,5 или 10,4% ВВП.