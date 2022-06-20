20 Июня 2022
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аудитории Тюменского государственного университета, ТюмГУ (2017) | Фото: admtyumen.ru

В день старта приемной кампании хакеры атаковали сайты тюменских вузов

Украинские хакеры атаковали сайты ведущих тюменских и пермских вузов в день старта приемной кампании, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент недоступен сайт Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Интернет-пользователи сообщают о перебоях в работе интернет-ресурсов и других университетов.

В частности речь идет о порталах ТюмГУ, ТИУ, Тюменского государственного медуниверситета и Тюменского института культуры. Эти ресурсы доступны для пользователей, но работают с перебоями: долго открываются, подвисают, прогружает не все изображения.

С перебоями также работали сайты ПГНИУ, пермского медуниверситета, Политеха, гуманитарно-педагогического университета и института культуры. Аналогичная проблема была сегодня и у челябинских университетов.

Атаки на сайты российских вузов ведут украинские хакеры. Они пытаются сорвать онлайн-подачу заявок для поступления в университеты. Ранее из-за DDoS атак были недоступны сайты судов, МФЦ, сайты органов власти.

Теги: приемная кампания, вузы, хакеры, DDoS



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