В Мурманске задержали иностранца, собиравшего секретные сведения о силовиках

Сотрудники управления ФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне.

"Сотрудники УФСБ по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечены действия 36-летнего гражданина Эстонии, который выражал намерение выполнить задания, отработанные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - цитирует РИА Новости заявление пресс-центра спецслужбы.

Иностранцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа. Сам задержанный сознался в том, что является иностранным агентом, а также в том, что долго выполнял задания от представителей Эстонии как на территории своей страны, так и других европейских стран, а также в РФ.

Напомним, ранее ФСБ РФ совместно с СКР и белорусским Комитетом государственной безопасности пресекла деятельность группы частных сыщиков и сотрудников налоговых органов, незаконно собиравших информацию, в том числе о военнослужащих.