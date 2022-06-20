20 Июня 2022
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Общество Челябинская область
челябинск 100ч южно-уральский государственный университет юургу (2014) | Фото: Накануне.ru

Сайты челябинских вузов перестали работать в первый день приемной кампании

В первый день приемной кампании в Челябинской области перестали работать сайты крупных вузов, передает корреспондент Накануне.RU.

На открываются сайты Челябинского государственного института, Южно-Уральского государственного института, Челябинского государственного института культуры, Южно-Уральского медицинского университета и Уральского государственного университета физической культуры.

"Сайт ЧелГУ временно недоступен. Постараемся вернуться к вам в ближайшее время. Прием документов поступающих ведется в штатном режиме — лично, через личный кабинет абитуриента, а также через портал Госуслуг", - говорится в сообщении на сайте вуза.

На сайте Челябинского государственного института культуры сообщается, что сайт недоступен, идет техническое обслуживание. Документы от поступающих принимают лично или через портал Госуслуг.

В ЮУрГУ сообщили, что сайт для абитуриентов работает в обычном режиме. "На нем вы можете выбрать необходимое направление обучения, узнать количество бюджетных мест, список необходимых документов для поступления и многое другое! Не теряйтесь", - отметили в университете.

Теги: вуз, приемная кампания, абитуриент, ЮУрГУ, ЧелГУ,



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