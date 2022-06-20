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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область

Россия требует от Литвы немедленно отменить запрет на транзит ряда товаров в Калининградскую область, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В министерстве сообщили, что временная поверенная в делах Литвы вызвана в понедельник в МИД России. Ей заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Напомним, ранее литовские власти перекрыли транзит части товаров через свою территорию в Калининградскую область России с "материковой" части. Речь идет о железнодорожных поставках – ряд товарной номенклатуры попал в черный список ЕС. На ситуацию жаловался губернатор региона Антон Алиханов, он назвал действия Литвы "удушением области".

Глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу следует исправить ситуацию с "блокадой" Калининградской области, в противном случае у России будут "развязаны руки" для решения этой проблемы "любыми способами".

Решение Литвы о блокаде транзитных грузоперевозок по железной дороге через Калининградскую область является беспрецедентным, это "нарушение всего и вся", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что для подготовки ответных мер на блокаду требуется глубокий анализ всей ситуации.

Теги: мид рф, литва, блокада, калининградская область



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