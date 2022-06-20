Территорию сквера в Юго-Западном внесли в ТОП-1 для предотвращения застройки

Территорию сквера, расположенного вдоль дома по улице Начдива Онуфриева, 24/2 в Екатеринбурге и прямо за воротами МАОУ СОШ 64, перевели в категорию ТОП-1. Таким образом, земля внесена в список парков, скверов и бульваров, а потому не подлежит какой-либо застройке.

Решение перевести сквер в другую категорию землепользования было единогласно принято на последнем заседании комиссии по подготовке городских Правил землепользования и застройки. Ранее на участке хотели возвести 4-этажное офисное здание, против чего рьяно выступили жильцы приближенных домов. По их словам, дети через сквер ходят в школу и детскую поликлинику, а строительство здания не только лишит их этой возможности, но и сделает данную территорию небезопасной из-за увеличения числа машин.

Позднее глава города Алексей Орлов прокомментировал ситуацию со сквером в районе ОКБ №1 и заверил, что никакой застройки там не будет. Сейчас же, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, соответствующий документ уже передан градоначальнику, после подписи которого ни один застройщик больше не сможет иметь планы на данный участок. Там также добавили, что документ будет подписан уже в ближайшие дни.