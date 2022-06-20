В Перми ликвидировали обанкротившееся оборонное предприятие

В Перми ликвидировано обанкротившееся оборонное предприятие "39 Арсенал". С 17 июня оно исключено из единого госреестра юридических лиц, сообщает "Ъ" со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс".

Предприятие занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов. В 2017 г. вступило в процедуру банкротства, в сентябре 2018 г. была введена процедура конкурсного производства.

По данным Арбитражного суда Пермского края, реестр требований кредиторов должника составил 356,3 млн руб. Требования кредиторов погашены не были, в рамках банкротства продали имущество завода на сумму 60 млн руб. Денежные средства от продажи направили на погашение текущих обязательств. Расходы на проведение процедуры банкротства составили 1,1 млн руб.