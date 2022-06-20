Лазареву раскритиковали на украинском ТВ

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая уехала из России в марте 2022 года и которая приняла сторону Украины, подверглась критике на украинском же телевидении за то, что заявила: санкции нужно вводить против секторов российской экономики и руководства страны, а не всего народа.

"А санкции против людей, которые живут в России, – а они-то чего?" – сказала Лазарева.

Телеведущая Людмила Добровольская возмутилась такой позицией, так как считает, что именно простые россияне "убивают детей".

Лазарева сыронизировала, что передаст россиянам, что все они должны чувствовать коллективную вину.

"Это была Татьяна Лазарева, общественный деятель и член Координационного совета российской оппозиции. Российская оппозиция как она есть", – ехидно закончила недовольная Добровольская.

Ранее Лазарева призвала "сровнять Россию с землей" и построить новую страну.