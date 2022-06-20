20 Июня 2022
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Армия и ВПК Крым
Алушта (2022) | Фото: Накануне.RU

Армия Украины нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", есть раненые

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил об ударе украинской армии по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

"Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей", - написал Аксёнов.

Спасены пять человек, трое из них ранены, всего на платформах было 12 человек.

"Поиски остальных продолжаются. Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Будем держать всех в курсе событий", - написал Аксёнов.

Теги: Сергей Аксёнов, Крым, Черноморнефтегаз



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