Армия Украины нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", есть раненые

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил об ударе украинской армии по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

"Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей", - написал Аксёнов.

Спасены пять человек, трое из них ранены, всего на платформах было 12 человек.

"Поиски остальных продолжаются. Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Будем держать всех в курсе событий", - написал Аксёнов.