Молодые врачи самых востребованных специальностей в Новосибирской области получают 300-тысячные выплаты

В Новосибирской области системная кадровая политика позволяет укреплять кадровый потенциал учреждений здравоохранения региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, это расширение сети медицинских классов, развитие системы целевой подготовки, региональные меры соцподдержки и федеральная программа «Земский доктор».. Одна из эффективных мер - 300-тысячные выплаты молодым специалистам особо востребованных медицинских специальностей.

О проводимой в регионе работе по обеспечению кадрами медицинских учреждений региона в условиях развитие первичного звена здравоохранения подробно рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова на пресс-конференции. «Кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области построена на основополагающих принципах, включающих в себя: подготовку специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, а также дальнейшее совершенствование знаний и практических навыков медицинских кадров», – отметила Аксёнова.

По данным замминистра, в Новосибирской области с целью привлечения медицинских кадров востребованных специальностей и закрепления медицинских работников на рабочих местах министерством здравоохранения региона разработаны и реализуются мероприятия по предоставлению социальной поддержки медицинским работникам. К ним относятся единовременные денежные выплаты молодым специалистам в размере 300 тысяч рублей, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов.

Основополагающую роль в привлечении медицинских кадров в районы области имеет реализация федеральной программы «Земский доктор»/ «Земский фельдшер». В ней ежегодно участвует порядка 70 человек. Участники программы обязаны отработать не менее 5 лет в ЦРБ. В этом году на федеральном уровне в программу внесены изменения, которые позволят привлечь квалифицированные медицинские кадры в медицинские организации, расположенные в сельской местности. Теперь в ней могут принимать участие «целевики», а также медицинские работники, которые после получения высшего образования вернулись в место их проживания с целью трудоустройства в медицинскую организацию.

Важно отметить, что в регионе ведется работа по профессиональной подготовке и профориентации. С прошлого года созданы медицинские классы, в этом году их уже 7, их планируется увеличить до 10. Особое внимание при реализации кадровых программ уделяется взаимодействию с образовательными учреждениями- Новосибирским государственным медицинским университет, Новосибирским медицинским колледжем. Ежегодно увеличивается целевой набор в медицинские учреждения образования.