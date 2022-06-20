Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по эпидситуации в заграничных странах

Сегодня, 20 июня, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области стартовала "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по телефону специалисты управления и консультационного центра для потребителей расскажут свердловчанам об актуальной эпидситуации в заграничных странах. Также можно будет узнать о правилах безопасного поведения на отдыхе и правах потребителей при получении туристических услуг.

Получить консультацию по инфекционным угрозам в других странах можно по телефону: (343) 374-12-44. "Горячая линия" будет работать в будние дни с 9 до 17 часов.

Консультации будут проводиться до 1 июля этого года.