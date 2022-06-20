20 Июня 2022
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Общество Свердловская область За рубежом
социальная дистанция, пляж, туризм, карантин, Турция (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по эпидситуации в заграничных странах

Сегодня, 20 июня, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области стартовала "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по телефону специалисты управления и консультационного центра для потребителей расскажут свердловчанам об актуальной эпидситуации в заграничных странах. Также можно будет узнать о правилах безопасного поведения на отдыхе и правах потребителей при получении туристических услуг.

Получить консультацию по инфекционным угрозам в других странах можно по телефону: (343) 374-12-44. "Горячая линия" будет работать в будние дни с 9 до 17 часов.

Консультации будут проводиться до 1 июля этого года.

Теги: эпидситуация, горячая линия, Роспотребнадзор



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