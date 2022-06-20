Песков не стал рассуждать о привлечении Меркель к переговорам между Москвой и Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель выступить посредником между Москвой и Киевом в переговорах по ситуации на Украине.

"Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль в перспективе, с учетом того, что она находится в отставке", - приводит слова Пескова ТАСС.

Меркель ранее подчеркивала, что не намерена возвращаться ни к какой политической деятельности, напомнил пресс-секретарь.

"Поэтому посмотрим, там видно будет", - отметил Песков.

На днях Меркель выразила готовность стать посредником в конфликте, но не сейчас, а когда переговоры в принципе станут возможны.

При этом в начале июня в другом интервью Меркель говорила, что не хочет быть посредником в урегулировании этого конфликта. По крайней мере, она не собирается вмешиваться без просьб и приглашений действующего канцлера Олафа Шольца.