Уже четверть стран мира пытаются повысить рождаемость

За последние полвека число стран, которые пытаются повысить рождаемость, выросла в три раза. Об этом говорится в обзоре "Демоскоп Weekly". Если в 1976 году таких стран было 9%, то в 2019 году - 28%. При этом до сих пор треть стран стремятся ее снизить.

Рождаемость в мире непрерывно снижается, опустившись до 2,4 ребенка на одну женщину, то есть почти до уровня воспроизводства. В половине стран рождаемость уже не обеспечивает воспроизводство населения.

По оценкам ООН, в 2015-2020 гг. рождаемость были ниже уровня простого воспроизводства в Европе и Северной Америке (1,7), Австралии и Новой Зеландии (1,8), Восточной и Юго-Восточной Азии (1,8), Латинской Америке и странах Карибского бассейна (2,0). Самая высокая она в Африке южнее Сахары (4,7), остальной Океании (3,5), Северной Африке и Западной Азии (2,9), Средней и Южной Азии (2,4).

Снижение рождаемости приводит к старению населения в глобальном масштабе: молодых становится все меньше, пожилых - все больше. Это сулит большие экономические проблемы из-за уменьшения трудоспособного населения, в том числе в Китае, где это уменьшение началось в конце 2010-х гг.

В России рождаемость с конца 1960-х не обеспечивает воспроизводство населения. Ежегодно оно убывает на сотни тысяч человек. Но задачи повышения рождаемости власти не ставят, заменяя ее задачей поддержки семей с детьми.

Глава Tesla миллиардер Илон Маск считает низкий уровень рождаемости одним из самых больших рисков для цивилизации.

"Так много людей, в том числе умных, думают, что в мире слишком много людей, что численность населения выходит из-под контроля. Все совершенно наоборот. Пожалуйста, посмотрите на цифры: если у людей не будет больше детей, цивилизация рухнет, запомните мои слова", - сказал он в конце прошлого года.