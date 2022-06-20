20 Июня 2022
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Автомобиль, приз победителю всероссийского соревнования по борьбе Корэш в Нижневартовске (2021) | Фото: n-vartovsk.ru

В Екатеринбурге изменят адреса для регистрации автомобилей

Начиная со следующего месяца автовладельцы Екатеринбурга смогут зарегистрировать транспортное средство по двум адресам. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Из-за реорганизации работы госавтоинспекции, с 1 июля будет невозможно зарегистрировать автомобиль в главном корпусе областного управления ГАИ на Чкалова, 1. Там откроется спецподразделение регистрационно-экзаменационного отдела, где потенциальные водители будут проходить экзамены и получать водительское удостоверение.

Новыми точками для регистрации авто в уральской столице станут проезд Водительский, 20 и 3-го Интернационала, 15.

Напомним, недавно эксперты заявили, что в России могут возобновить производство автомобилей под брендами "Волга", "Победа", автомобиль "Жигули" и другие советские марки. Отмечается, что под хорошо знакомыми покупателям брендами будут выпускать абсолютно новые, современные машины.

Теги: Екатеринбург, регистрация, автомобиль



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