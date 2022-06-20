В Челябинске осудят мужчину за покушение на убийство садовода

Жителя Челябинской области будут судить за разбойное нападение и покушение на убийство путем поджога дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, пьяные обвиняемый и его знакомый на территории СНТ сообщили незнакомому потерпевшему о якобы имеющемся долге его сына перед ними. Потерпевший пригласил обвиняемых в садовый дом, где они избили мужчину и похитили имущество на сумму более 200 тыс. рублей.

После этого обвиняемый поджег вещи в месте, где находился потерпевший без сознания. Мужчина пришел в себя и смог выйти во двор, а после этого потушил пожар.