Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, - Кремль

В Кремле прокомментировали возможность привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой вариант не рассматривался, передает РИА Новости.

Ранее глава ЧР Рамзан Кадыров упрекнул партнеров России по ОДКБ в молчании по поводу ситуации на Украине. "Есть такая организация – ОДКБ. От нее никакой пользы России нет. А Россия – всем помогает", - заявил глава Чечни в своем Telegram-канале.