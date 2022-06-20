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Политика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Еще один кандидат в губернаторы Свердловской области подал документы в избирком

Еще один кандидат сдал документы в избирком для участия в выборах губернатора Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональной избирательной комиссии, сегодня, 20 июня, необходимые для выдвижения документы подал кандидат на должность губернатора Андрей Кузнецов. Он выдвинут областным отделением партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Конференция по выдвижению Кузнецова состоялась 18 июня, о чем реготделение партии своевременно проинформировало свердловский избирком.

Напомним, этап выдвижения на выборах губернатора начался 12 июня и завершится 22 июля. Кузнецов стал вторым кандидатом, кто сдал документы для участия – на прошлой неделе это сделал действующий глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним, что в Свердловской области голосование на выборах осенью этого года пройдет в течение одного дня – 11 сентября.

Теги: губернатор, Кузнецов, кандидат, избирком



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