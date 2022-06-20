20 Июня 2022
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нарышкин сергей евгеньевич председатель гд рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Героизм жителей Донбасса должен попасть в учебники истории, - Нарышкин

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин полагает, что героическая борьба жителей народных республик Донбасса должна попасть на страницы школьных учебников.

"Важное место в нашей повестке всегда отводилось вопросам преподавания истории в школе. Своего рода смысловым ядром всей системы школьного исторического образования на сегодняшний день служит историко-культурный стандарт. В 2014 г. в его текст вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса", - сказал он в понедельник на общем собрании РИО, его слова приводит ТАСС.

По словам Нарышкина, стоит, возможно, предусмотреть и периодичность актуализации историко-культурного стандарта.

"Ведь история как наука и сама жизнь не стоят на месте", - добавил он.

Теги: Сергей Нарышкин, служба внешней разведки РФ



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