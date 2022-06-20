20 Июня 2022
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Мусорный полигон (2021) | Фото: Накануне.RU

В Надыме второй день подряд тушат мусорную свалку

В Надыме вторые сутки тушат мусорный полигон. О возникновении пожара сообщили местные жители в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик пылающей свалки появился в группе "Злой и добрый надымчанин" социальной сети "ВКонтакте".

"Пожар на свалке. Хоть бы ветер не подул в сторону города, иначе будет вонючий случай", - прокомментировал автор видеозаписи. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ямалу сообщили, что информация о пожаре в ведомство поступила 19 июня, в 17.14, на площади 400 кв. м тлеет мусор. На месте от МЧС работают две единицы техники и четыре человека из личного состава, а также техника от администрации муниципального образования.

Населенному пункту ничего не угрожает.

Теги: свалка, пожар, тление мусора



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