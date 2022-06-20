20 Июня 2022
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

ФСБ задержала сторонника террористической организации, готовившего теракт в Чите

В Чите задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам". Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, гражданин РФ планировал теракт против сотрудников правоохранительных органов.

По данным ведомства, после совершения теракта задержанный планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

Отмечается, что задержанный раскаялся и сотрудничает со следствием. При обыске у него дома изъяли СВУ с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и другое оружие, а также запрещенную религиозную литературу.

Теги: фсб, чита, теракт



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