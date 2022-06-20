20 Июня 2022
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ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Киев признал потерю Метелкино под Северодонецком

Назначенный Киевом глава бывшей "Луганской областной военной администрации" Сергей Гайдай подтвердил утрату контроля над Метелкино вблизи Северодонецка.

Сообщения о взятии Метелкино появились вечером 18 июня. Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о "финальном этапе зачистки поселка" подразделениями спецназа "Ахмат". Поселок имел важное стратегическое значение для ВСУ, так как отсюда украинские нацисты имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода "Азот", сообщил он.

"Потерян контроль над Метелкино вблизи Северодонецка. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", - написал Гайдай, имея в виду "областной центр" Северодонецк.

"Гауляйтер оккупированных ВСУ районов ЛНР признал полную потерю Метелкино под Северодонецком. Как обычно с задержкой. После вчерашних кадров из поселка скрывать очевидное стало проблематично", - написал военный обозреватель Борис Рожин.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в Метелкино произошла сдача в плен боевиков батальона "Айдар", включая командование.

По словам Гайдая, российские войска готовят прорыв в районе Тошковки и Устиновки, которые расположены в Северодонецком мешке.

Газета The New York Times написала о том, что Киев придает удержанию этого поселка большое значение, так как без него закрытия "котла" ускорится. И срочно перебрасывает туда подкрепление в технике и личном составе.

При этом сегодня утром помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о взятии под контроль поселка Тошковка, который расположен южнее Северодонецка. Телеграм-канал "Резидент" также сообщает, что сегодня российские войска взяли под контроль Тошковку.

"Легитимный" пишет, что Северодонецкая петля расширяется, затягивая в свои "жернова" все больше украинской техники и живой силы. И будет удлиняться аж до Славянска. Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что как только украинские войска заняли неподвижные оборонительные позиции в городских районах и центральной части Донбасса, положение ВСУ стало безнадежным. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Теги: ВСУ, ЛНР, Украина, Северодонецк



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