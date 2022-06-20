20 Июня 2022
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Логотип к 300-летию Екатеринбурга (2022) | Фото: скриншот с трансляции презентации нового логотипа к 300-летию Екатеринбурга

В Екатеринбурге презентовали новый логотип к 300-летию города

Администрация Екатеринбурга представила обновленный логотип к 300-летнему юбилею уральской столицы. Презентация прошла в Большом зале кинотеатра "Пассаж-Синема", где авторам проекта мэр Алексей Орлов вручил 300 тыс. руб.

Напомним, что ранее в народном голосовании с около 3 тыс. голосов победителем стал проект Анастасии Линиченко и Михаила Филиппов. Синяя полоса посередине символизирует реку Исеть, а зигзаги по бокам – историческую крепость города-завода. Острые углы олицетворяют жесткий характер уральцев, а красная фигура – это первая буква слова "Екатеринбург", которая, отражаясь в реке, и преобразуется в "зеленый" образ. При этом в городской администрации решили, что необходимо немного доработать дизайн.

Логотип к 300-летию Екатеринбурга(2022)|Фото: telegram-канал Главный канал Екатеринбурга / t.me/hramnadrameЛоготип к 300-летию Екатеринбурга(2022)|Фото: скриншот с трансляции презентации нового логотипа к 300-летию Екатеринбурга

По словам авторов Михаила Филиппова и его коллеги Анастасии Линиченко, окончательный вариант логотипа скомпоновал все богатство, историю и планы города. Помимо сглаживания углов, что также оценили авторы, изменению подверглись и цвета рисунка. Филиппов рассказал, что желтый в одной из сторон крепости и совместно с буквой "Е" символизирует праздник. Бирюзовый цвет, которым окрашена река Исеть – благородство, а фиолетовый – это глубина, мудрость, загадка и сам Екатеринбург, который полон тайн.

Напомним, что логотип-победитель собрал 2 тыс. 977 голосов, что составляет 38,7% от общего числа опрошенных. Всего за 10 работ голосовали 7,7 тыс. жителей Екатеринбурга. Однако решающее слово озвучило компетентное жюри. Итоговый вариант украсит весь город, а также будет использоваться для создания мерча.

Теги: логотип, Екатеринбург, презентация



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