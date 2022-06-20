Минцифры выступает против блокировки YouTube и VPN-сервисов

Минцифры России выступает против блокировки YouTube и VPN-сервисов. По отношению к первому ведомство выступает за рыночную конкуренцию – создание российского аналога, по второму – не приветствует использование VPN, но наказывать за это считает неправильным.

"Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс", - заявил в интервью телеканалу РБК глава Минцифры Максут Шадаев.

Запрет в министерстве называют "самым последним шагом", на который должны идти власти.

"Не надо его [YouTube] закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем", - прокомментировал Шадаев.