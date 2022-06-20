20 Июня 2022
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Денис Пушилин (2014) | Фото: Накануне.RU

Пушилин назвал дату первого этапа трибунала над иностранными наёмниками

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первый этап трибунала над иностранными наёмниками и украинскими военнослужащими пройдет до конца лета.
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"...должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, который состоится, пока его первый этап, до конца лета, это точно", - приводит "Интерфакс" выдержку из интервью Пушилина "России-24".

Глава ДНР добавил, что иностранных наёмников, которые принимают участие в военных действиях, становится все меньше.

Теги: Денис Пушилин, ДНР, трибунал



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