Пушилин назвал дату первого этапа трибунала над иностранными наёмниками

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первый этап трибунала над иностранными наёмниками и украинскими военнослужащими пройдет до конца лета.

"...должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, который состоится, пока его первый этап, до конца лета, это точно", - приводит "Интерфакс" выдержку из интервью Пушилина "России-24".

Глава ДНР добавил, что иностранных наёмников, которые принимают участие в военных действиях, становится все меньше.