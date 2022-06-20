Сенатор пригрозил Литве и НАТО ответом "любыми способами" на товарную блокаду Калининграда

Евросоюзу следует исправить ситуацию с "блокадой" Калининградской области, в противном случае у России будут "развязаны руки" для решения этой проблемы "любыми способами", заявил глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Напомним, ранее литовские власти перекрыли транзит части товаров через свою территорию в Калининградскую область России с "материковой" части. Речь идет о железнодорожных поставках – ряд товарной номенклатуры попал в черный список ЕС. На ситуацию жаловался губернатор региона Антон Алиханов, он назвал действия Литвы "удушением области".

Климов считает, что "недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь блок НАТО". При этом Климов винит и сам альянс, мол НАТО "де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ". "Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите",— написал он в Telegram.