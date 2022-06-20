20 Июня 2022
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Политика Свердловская область
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в течение одного дня

В Свердловской области голосование на выборах в сентябре этого года пройдет в течение одного дня. Такое решение приняла сегодня избирательная комиссия региона.
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Избиркомы России самостоятельно определяют длительность голосования: это может быть как однодневный, так и многодневный формат. Но для многодневного голосования – 10 и 11 сентября или 9, 10 и 11 сентября – требуется принятие соответствующего постановления.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, были запрошены мнения от органов исполнительной власти и изучены данные о ситуации с распространением коронавируса на Среднем Урале. Также прошло обсуждение вопроса в Общественной палате. Обобщив мнения, комиссия пришла к выводу о проведении голосования в течение одного дня – 11 сентября 2022 года.

"Обсуждение вопроса о днях голосования продолжалось до сегодняшнего утра. Исходя из стабильной эпидемиологической ситуации, мнений организаторов выборов, учитывая оценки экспертов, члены облизбиркома посчитали возможным провести голосование в один день", - пояснила глава свердловского избиркома Елена Клименко.

Голосование 11 сентября пройдет с 8.00 до 20.00. В этот день в Свердловской области состоятся выборы губернатора, а также депутатов дум и глав муниципальных образований.

Теги: губернатор, выборы, избирком, Свердловская область, голосование



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Развитие сюжета:

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