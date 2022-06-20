В Челябинске не смогли выбрать подрядчика для реконструкции очистных сооружений канализации за 1,5 млрд рублей

В Челябинске на аукцион на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации города с начальной ценой контракта в 1,5 млрд рублей не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

"На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся", - говорится в протоколе подведения итогов.

Подрядчик должен был приступить к работам с 1 июля. Планируется завершить реконструкцию объекта до конца мая 2024 года.

Напомним, Челябинской области получит заем в размере 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений. Такое решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. В начале февраля губернатор Алексей Текслер представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра. В городе очистные были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году. На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений ФНБ выделил 1 млрд 150 млн рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП ПОВВ.

Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.