20 Июня 2022
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Армия и ВПК В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд приговорил к пяти годам экс-начальника Радиотехнических войск ВКС

Московский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии строгого режима бывшему начальнику Радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Андрею Кобану. Он признан виновным в получении особо крупной взятки.

Кобан лишен звания генерал-майора запаса, также конфисковано его имущество на сумму взятки - 11 916 240 рублей, пишет "Интерфакс".

Офицер полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Кобан был задержан в ноябре 2021 года. Сообщалось, что его сняли с должности после предъявления обвинения.

По версии следствия, Кобан получил взятку от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники за попустительство при исполнении государственного оборонного заказа в рамках опытно-конструкторской разработки (ОКР) "Мерцание".

Теги: Кобан, взятка, экс-начальник Радиотехнических войск ВКС



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