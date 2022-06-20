Депутаты медицинской фракции поощрили медиков Екатеринбурга наградами от Законодательного собрания

Депутаты медицинской фракции городской думы поздравили медиков Екатеринбурга. Свой профессиональный праздник они отмечали в воскресенье, 19 июня. Главным подарком стали грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе медфракци.

Наградить медиков городских больниц предложила депутат Виктория Ивачева на одном из заседаний медфракции. Больше трех месяцев шла подготовительная работа по сбору необходимых документов. Депутаты медфракции ходатайствовали за медиков тех больниц, которым оказывают помощь и поддержку.

"С удовольствием посодействовала в получении грамот и благодарственных писем ко Дню медицинского работника. Наши врачи достойны поощрения и признания. В результате получено 35 благодарственных писем и четыре почетные грамоты с подписью председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной. Награды депутаты медицинской фракции передали в пять больниц города", - пояснила Виктория Ивачева.

Анастасия Немец передала награды в две городские больницы - ЦГКБ №6 и №2. Алексей Мещеряков и Дмитрий Николаев вручили "похвальные листы" медикам 7-ой городской больницы. Михаил Вечкензин поздравил медиков поликлиники в микрорайоне Компрессорный (ЦГКБ№1).

Отметим, что с этими больницами депутаты взаимодействуют в рамках работы в медфракции. Больше года парламентарии поставляют оборудование, закупают необходимые медицинские и хозяйственные средства, помогают найти волонтеров, оказывают другую материальную помощь. В свою очередь, медики помогают депутатам проводить выездные акции по вакцинации и по диспансеризации населения.

Руководитель медфракции Алексей Вихарев передал грамоты и благодарственные письма медикам подшефных больниц - №14 и №23. Заслуженным работникам этих двух городских больниц он вручил более 20 наград.

"Будем надеяться, что Covid-19, который мучил нас два года, отступил и больше не повторится. За это время мы сплотились как семья. Со многими медиками у нас уже сложились личные, тёплые отношения. Большое им спасибо, что помогали нам на выездной вакцинации и диспансеризации. Благодарю всех врачей и медсестёр, за то, что вы всегда с таким рвением, желанием, самоотверженностью готовы прийти к нам на помощь. Спасибо от меня и всех жителей города", – поблагодарил председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Год назад депутаты медицинской фракции думы Екатеринбурга первыми в России запустили акцию "Вакцинация в каждый двор", благодаря чему прививку от коронавируса вне больничных стен смогли поставить свыше 17 тысяч человек. Сейчас успешно запущена и проводится выездная диспансеризация. Благодаря Алексею Вихареву пункт диспансеризации каждый четверг работает в ТЦ Окей на ул. Бабушкина. Ранее Анастасия Немец организовала чек-ап для людей с ОВЗ в Чкаловской районе, а Дмитрий Николаев провел диспансеризацию в Кировском районе. В планах – масштабировать этот опыт на все районы города.