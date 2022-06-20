У Горбачева проблемы с почками, он ездит на гемодиализ, - Mash

У экс-президента СССР Михаила Горбачева проблемы с почками, с недавних пор ему приходится ездить на гемодиализ, пишет Mash.

Состояние 91-летнего Горбчаева, по данным телеграм-канала, периодически ухудшается. Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи.

Время от времени Горбачеву проводят очистку крови, пишет издание.

Напомним, в апреле 2011 года Горбачев перенес сложную операцию на позвоночнике в Германии.

Уже несколько лет, по данным Forbes, бывший президент СССР страдает диабетом в тяжелой форме, перенес несколько операций.

В 2019 году Горбачев, согласно данным открытых источников, часто и долго лежал в больнице, в декабре с воспалением легких.