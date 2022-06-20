70% российских врачей не хотят выхода России из Всемирной организации здравоохранения

Две трети российских врачей (69,8%) выступают против выхода России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это данные опроса, проведенного мобильным приложением "Справочник врача", на них ссылается РБК. При этом 44,9% медиков считают, что ничего не изменится, если РФ все же покинет организацию.

В опросе участвовало более 2 тыс. врачей-специалистов, а всего в мобильном приложении зарегистрировано более 760 тыс. медиков.

Предложения о выходе России из ВОЗ начали звучать в мае. Причем ВОЗ тоже вела консультации о приостановке членства России в этой организации. Причина – военная спецоперация РФ на Украине.

Россия присоединилась к ВОЗ в 1948 году, в год основания организации.