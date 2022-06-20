20 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Замначальника полиции Магнитогорска отправили в СИЗО по делу о взятке

Заместитель начальника полиции Магнитогорска, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, он получил взятку в размере более 700 тыс. рублей за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления и оказание общего покровительства.

Напомним, по факту совершения сотрудником противоправного деяния проводится служебная проверка. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили накануне в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Теги: взятка, полиция, полицейский,



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