20 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, Правый сектор, Русины, Закарпатье (2015) | Фото:

СМИ: Венгры Закарпатья поддерживают Россию

Венгры Закарпатья поддерживают Россию в Донбассе, положение которого на Украине ассоциируют со своим собственным. Об этом пишет The New York Times.
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Венгрия смягчила требования для получения своего гражданства, выделяет средства на содержание школ, церквей, предприятий и редакций газет, завоевывая сердца закарпатских венгров. Одновременно усиливается недовольство от насильственной украинизации.

По мере развития российской спецоперации отношения между премьером Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским становятся все прохладнее.

"В приграничных городах недоверие прямо-таки витает в воздухе. Некоторые этнические украинцы во время интервью утверждали, что в первые дни конфликта венгерские священники призывали верующих сохранять надежду на то, что после падения Киева Закарпатье присоединится к Венгрии, хотя никаких документальных подтверждений этому нет", - пишет газета.

Местные нацисты венгров запугивают и призывают убивать их. Те же не покидают регион только благодаря венгерскому финансированию. Они не считают Украину своей родиной.

При этом времена СССР вспоминаются венграми как относительно свободные. Председатель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич говорит, что тогда именно тогда венгры занимали многие официальные посты на Закарпатье, в отличие от современной Украины.

Теги: Закарпатье, Венгрия



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