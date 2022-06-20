ФСБ разоблачила группу частных сыщиков и налоговиков, собиравших данные о силовиках

ФСБ РФ совместно с СКР и белорусским Комитетом государственной безопасности пресекла деятельность группы частных сыщиков и сотрудников налоговых органов, незаконно собиравших информацию, в том числе о военнослужащих. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники за период с 2019 года передали заказчикам охраняемые сведения в отношении более 30 граждан, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов. В результате был нанесен ущерб государственной безопасности, подчеркнули в ФСБ.

В СУ СКР по Москве уточнили, что трое бывших и действующих сотрудников налоговых органов задержаны по делу о передаче данных о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих иностранцам. Возбуждены уголовные дела по статьям 290 (получение взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве).